Uma marca de roupa com um propósito maior, a Peryod pretende falar sobre respeito, igualdade de género, empoderamento feminino e questionar padrões sociais.

Statement Collection, a primeira coleção da marca, lançada no dia 8 de março, dia Internacional da Mulher, apresenta-nos modelos onde a simplicidade contrasta com mensagens impactantes, num tributo a todas as mulheres.

O projeto nasceu em plena pandemia pelas mãos de Mónica De La Serna, Rita Sarabando, Mafalda Vilela e Graça Rodrigues, sócias fundadoras da empresa, que partilhavam a vontade de criar um mundo mais justo e igualitário para as mulheres, contribuindo para a mudança.

“O nosso objetivo é criar uma comunidade onde as mulheres se sintam empoderadas. É dar voz a todas estas mulheres e fazer com que essa mesma voz chegue ao mundo, é fazermos parte ativa da mudança para um mundo mais justo”, partilha Mónica De La Serna, brand manager da Peryod.

Na Statement Collection, composta por cinco modelos, cada peça tem o nome (e a história) de uma mulher que contribuiu para uma sociedade mais justa e mais livre. AMELIA (Amelia Earhart), TRUTH (Sojourner Truth), OLYMPE (Olympe de Gouges), BETTY (Betty Robinson) e MARIA (Maria Montessori) são as mulheres homenageadas nesta coleção de lançamento. Destaque para o modelo MARIA, lançado em abril, disponível na versão mães e filhos (para crianças entre 1 e 6 anos de idade).

A marca pretende apresentar produtos de qualidade que possam assegurar elevada longevidade e reduzido impacto ambiental, pelo que todos os produtos da marca são desenvolvidos e produzidos em Portugal, maioritariamente em algodão orgânico.

O compromisso social da Peryod é transversal a todo o negócio, desde o seu conceito até ao momento da venda, daí que parte dos lucros anuais reverterá para uma instituição que apoie mulheres e raparigas, na proporção de 1€ por cada peça vendida.

No momento da compra, o consumidor poderá selecionar uma das três organizações selecionadas pela Peryod: Associação Vida Norte, Diaconía e Lar Jorbalán.

A marca está disponível apenas online, em peryodthebrand.com, em tamanhos desde o XS ao XXL.