Esta coleção conta com 10 modelos e os seus nomes são inspirados nas Praias do Rio de Janeiro - Copacabana, Grumari, Arpoador, Leblon e Ipanema.

A Kyro apostou em tecidos com texturas para marcar a diferença. Quanto às cores destaca-se o azul, lilás, rosa e o creme.

Todos os biquínis têm copas impermeáveis amovíveis e estão disponíveis nos tamanhos P, M e G. O preço dos biquínis é 56€ e os fatos de banho 60€.

Pode conhecer a coleção no site ou na Loja do Bazar da Cerca, no Porto (Avenida do Brasil 811).