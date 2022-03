Karun é a nova marca de óculos lançada pela MultiOpticas e recentemente premiada como a “Marca de Ótica Mais Sustentável” pela Global Brands Magazine, que construiu a sua cadeia de valor assente num sistema de economia circular e privilegia o trabalho junto de comunidades locais da Patagonia.

Os modelos de alta durabilidade são criados através de Econyl® nylon regenerado, proveniente de redes de pesca recicladas e outros materiais descartados na Patagonia, como metais e policarbonato reciclados.

A marca Karun estreia-se em Portugal com a nova coleção de sol, desenhada em parceria com a ativista e atriz de Hollywood, Shailene Woodley - a coleção Karun by Shailene Woodley – que reinterpreta o estilo clássico dos anos 60 e 70, aliado à vertente sustentável. A coleção dispõe de designs de vanguarda, combinando linhas ousadas e novas cores.

A nova coleção de modelos disruptivos faz parte da campanha “Wear What You Stand For”, uma mensagem de alerta, que convida todos a usarem o estilo como um meio de expressão pessoal, nesta altura em que a sustentabilidade é um tópico fulcral.

“Vestir aquilo em que acreditamos significa utilizar a moda, a roupa e os acessórios que usamos no dia a dia como ferramenta de autoexpressão e meio para atingir os nossos objetivos comuns”, revela Shailene Woodley, atriz de Hollywood e ativista ambiental.

Conheça os modelos disponíveis em lojas físicas e online, desde 79€.