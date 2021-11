Lançada em 2010, a coleção Maestro da Raymond Weil é uma celebração da relojoaria suíça e uma ode à virtuosidade da música clássica.

Estas peças têm em comum a beleza dos movimentos de corda automática com uma reserva de marcha de até 38h. A nova coleção Maestro conta agora em Portugal com três novidades de senhora, quatro masculinas e ainda uma edição tributo aos The Beatles.

Para celebrar estas novidades e intrínseca ligação da marca suíça ao universo musical, a Raymond Weil convidou o designer italiano Luca Hugo Brucculeri, famoso pelos seus trabalhos de vitrinismo para grandes marcas de renome internacional, para criar emblemáticas montras para a marca em Portugal.

Tendo como inspiração a frase “... o som é essencialmente abstrato”, do artista russo Wassily Kandinsky, Luca procurou refletir a tridimensionalidade da música que na Raymond Weil é feita através dos seus relógios precisos e elegantes, e que agora são enriquecidos com uma instalação artística de notas e pautas musicais em montras de corpo inteiro.

Estas peças podem ser apreciadas, ao vivo, nos seguintes agentes oficiais da marca: Machado Joalheiro (Avenida da Boavista, Porto), Espiral Relojoaria (Amoreiras Shopping Center), Gilles Joalheiros (Centro Comercial Colombo) e Torres Joalheiros (Cascais Shopping).

Coleção inclui edição de tributo à banda The Beatles

Nas peças femininas, destaque para as peças com fases da lua e para os mostradores delicados de 33mm de diâmetro, numa caixa de aço inoxidável em PVD ouro rosa. Uma janela de data discreta às 3h e ponteiros azuis que contrastam com o mostrador madrepérola, e os seus índices de algarismos romanos ou árabes denotam uma ode a relógios elegantes e poéticos.

Coleção Feminina Maestro créditos: Raymond Weil

As peças masculinas de caixas de 40mm de diâmetro destacam-se pelos seus mostradores de cores fortes, como cor-de-rosa, cinza e preto mate que contrastam com as cores dos seus índices e algarismos, tanto em algarismos romanos como árabes. A janela aberta para o movimento do relógio é outra das novidades.

As braceletes que equipam estas novidades estão disponíveis em pulseira de aço inoxidável bicolor em PVD ouro rosa e correia de pele com padrão de crocodilo, em azul-escuro e preto.

Das novidades Maestro destaque ainda para a quarta edição em honra da maior banda do mundo: The Beatles.

Coleção Maestro Beatles créditos: Raymond Weil

Numa caixa de 40mm de diâmetro de aço inoxidável, o Maestro “Let It Be” inspira-se no último álbum da banda icónica de 1970. Pela primeira vez a edição limitada Maestro recebe um movimento em esqueleto, revelado por um recorte figurativo e subtil do Reino Unido.

A imagem do relógio joga com o contraste entre o mostrador de antracite e os ponteiros e índices em ouro rosa, em particular às 4 horas. O índice de quatro bastões representa os quatro membros dos The Beatles, centrado na cidade de Liverpool, berço da banda.