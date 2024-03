Na nova coleção M’A kids, criaada ao estilo Marques‘Almeida, tudo combina com tudo e nada fica estranho.

A coleção super stylish, cool e divertida inspirada em referências visuais dos anos 90, com grafismos à la MTV e com base na linguagem gestual, marca o arranque em força da M’A Kids um pouco por todo o mundo, desde Bélgica até ao Japão, em que Portugal não é a exceção.

A coleção tem cerca de 100 peças, entre tops, calças, calções, acessórios e swimwear com preços entre os 50€ e os 150€ e que podem ser compradas no site da marca.

Segundo o comunicado, a M’A Kids foi criada para as crianças que querem ser crianças, e para os pais que celebram a individualidade de cada uma delas, mesmo quando são desarrumadas, impacientes ou mesmo teimosas.

Todas as peças e padrões foram pensadas pelos seus criadores, com uma atitude consciente e responsável reciclando materiais das coleções de adulto, com algodões orgânicos e com muitas peças e padrões no gender, cool, irreverentes, mas sempre coloridas e divertidas.

Descubra a coleção na fotogaleria: