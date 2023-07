Desde o fim de junho que o The Yeatman Wine Spa está de cara lavada. Apesar de o conceito permanecer o mesmo, continuando a assumir-se como um local onde a uva e o vinho estão no centro de tudo, o espaço dispõe de diferentes novidades. “Tudo é pensado para nos proporcionar um momento de distração e de desligar a partir do momento em que estamos cá dentro”, explica Sónia Paiva, spa manager do hotel localizado em Vila Nova de Gaia e que conta com uma vista panorâmica para o rio Douro, a zona histórica da cidade do Porto.

De forma a completar e diversificar o seu menu de tratamentos de vinoterapia, o The Yeatman Hotel adicionou novas marcas vínicas internacionais ao seu portefólio que, através dos seus aromas e texturas, conseguem dar um toque diferente a cada uma das experiências selecionadas pelo seu público. A Ila é uma marca holística que se destaca pelo seu conceito ayurvédico – cuja massagem já consta no menu há alguns anos - enquanto a Natura Bissé, famosa pelas suas propriedades anti-idade, é a nova adição nos tratamentos faciais. “Notamos que muitos clientes realmente procuram tratamentos diferentes, massagens muito mais completas e querem sentir os aromas das marcas”, refere, evidenciando que os de rosto contam com uma novidade: um skin scanner que vai ajudar a perceber qual o estado da pele de cada cliente e o tratamento mais indicado.

O spa decidiu ainda incorporar nas suas duas experiências vínicas a Vinoble Cosmetics, uma marca natural, vegan e sustentável que tem como ingrediente base a grainha de uva, famosa pelas propriedades hidratantes para a pele, e que também é a base de um dos seus dois tratamentos de assinatura: o Tratamento Esfoliante The Yeatman (30 minutos/85€), cuja esfoliação é feita à base de grainha de uva triturada, com proveniência local, preparada de forma caseira pelo staff.

Apesar de não ser novidade, uma experiência imperdível são os banhos de barril (entre os 80 e os 90€), onde o cliente é convidado a mergulhar em extrato de vinho ou numa infusão de plantas tradicionais. “É um banho aromático feito com ervas presentes no Norte e no Douro, como o loureiro, o eucalipto e o alecrim”, adianta sobre estes tratamentos de corpo inspirado nas antigas mezinhas das avós feito numa sala específica para o efeito, a Baga. Este tem a duração de 25 minutos, pode ser feito a dois e com uma seleção de vinhos da região do Douro a acompanhar.

O Douro vinhateiro no centro da nova decoração

créditos: The Yeatman

Outra das mudanças verifica-se ao nível da decoração do spa, que conta com dois mil metros quadrados e se divide em dois dois pisos. Ao dirigirmo-nos para esta área é possível admirar uma pequena exposição que guia os clientes pelo circuito da cortiça e os seus diferentes aproveitamentos, complementado por diferentes fotografias das uvas das suas quintas. “Com esta renovação tentamos trazer isto para dentro do hotel: a nossa natureza, a nossa paisagem, as nossas texturas, ou seja, tudo aquilo que é muito nosso”, frisa.

E como no The Yeatman Hotel todos os caminhos vão dar ao vinho, cada uma das 10 salas de tratamento - seis individuais, duas de casal, uma de banho de barril e outra de ayurvédica – têm o nome de diferentes castas nacionais. Tal como explica Sónia Paiva, todas, à exceção de uma, estão equipadas com cabine de duche, cama e chão aquecidos e que, desde junho, contam com muito mais cor. “Neste momento estamos a fugir muito aos conceitos dos spas normais e muito calmos. Temos cores muito mais fortes, porque também temos muita luz [natural], e o que nós queremos é que o cliente entre, experiencie e tenha sensações”, explica sobre a aposta da cromoterapia nas salas de tratamento, pintadas de cores diferentes, e cuja tonalidade pode ser ajustada com o auxílio de LEDs cromáticos consoante o desejo e necessidade do cliente. “Podemos mudar a luz de forma a ser energizante.”

No ginásio vai poder exercitar o corpo com vista para uma paisagem, o Douro, e usufruir dos novos equipamentos de cardio e treino funcional da marca Technogym. Apesar de o hotel ter à disposição dos hóspedes sessões de personal trainer mediante marcação, cada uma das máquinas dá-lhe acesso a um instrutor virtual que o irá guiar por aulas individuais onde constam modalidades como pilares ou yoga.

Sauna de infravermelhos e haloterapia, duas novidades da área de bem-estar

créditos: The Yeatman

O universo das terapias não poderia estar completo sem a área de bem-estar do hotel, onde os hóspedes e clientes são convidados a relaxar antes ou depois de um tratamento do seu agrado. Banho romano com efeito borbulhante, fonte de gelo natural, camas de pedra aquecidas, sauna e duche experiencial - que junta diferentes intensidades de duche, música e cor que nos guiam durante poucos minutos - são algumas das experiências que irá encontrar neste espaço.

Informações Morada: Rua do Choupelo, 4400-088 Vila Nova de Gaia Telefone: 220 133 118 | 220 133 100 Website: www.theyeatman.com Email: spa.reception@theyeatman.com

As duas grandes novidades recaem sobre a sauna de infravermelhos e a haloterapia. Ambas foram construídas num antigo tepidário, onde os clientes relaxavam depois das sessões de tratamento, e vêm agora enriquecer e complementar o leque de opções do The Yeatman. A primeira destaca-se pela sua eficácia face à sauna tradicional uma vez que “as ondas de infravermelhos penetram muito mais rapidamente na pele com a baixa temperatura e sem queimar o ar à volta”. Já a zona de haloterapia destaca-se por, graças à parede de sal dos himalaias e ventoinha que faz a difusão das micropartículas, conseguir simular “o ambiente fresco, à beira-mar, onde estamos a inalar sal”, diz a spa manager.

É de destacar que qualquer uma das experiências do The Yeatman Wine Spa podem ser vividas de forma individual, a dois, ou em família, onde estão incluídos bebés e adolescentes, estando o edifício adaptado a pessoas de mobilidade reduzida.