Numa clara aposta num conceito mais clean, moderno e sempre sustentável, a Natura acaba de abrir a sua nova loja e desta vez escolheu uma das ruas mais emblemáticas da capital e do país, a Rua Augusta.

Entre os números 141 a 145 vai poder encontrar um espaço em que todos os elementos e detalhes foram cuidadosamente pensados para o receber com toda a segurança e com a preocupação com o meio ambiente, algo que faz parte do ADN da Natura desde o primeiro dia.

créditos: Natura

Ocupando uma área de 150,70 m2, onde vai poder encontrar desde a coleção de vestuário à de Home Decor, passando pelos já famosos gifts, o ambiente é marcado pela utilização de produtos à base de madeiras com certificação PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification” – uma organização não governamental sem fins lucrativos dedicada a promover uma Gestão Florestal Sustentável).

E ainda soluções de iluminação LED de última geração em todo o espaço que garante não só a poupança de energia mas também a ajuda na redução das emissões de CO2, ar condicionado eco-friendly com sistema multi-split que implica uma menor carga de fluido frigorígeno e a utilização de tintas à base de água.

Sabia que...

- A Natura nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito sustentável e multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica.

- A primeira loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose Faraldo, inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão em espaços de rua, detendo na atualidade um total de 56 lojas no país.

- Desde os seus primórdios que a Natura coloca em prática várias ações de cariz social, procurando melhorar a vida das pessoas, dos animais e o meio ambiente, destacando-se os Prémios Natura, que nos últimos 24 anos atribuíram mais de 1.4 milhões de euros a 55 projetos pelo mundo fora.

- Um dos principais pilares da Natura é a responsabilidade social corporativa.