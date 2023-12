A época natalícia está oficialmente aberta e com ela vêm os jantares e planos em família e amigos.

O termo "matchy-matchy", de acordo com o dicionário, é um adjetivo usado para descrever algo ou alguém que tem cores muito ou excessivamente coordenadas. Muito comum em blogs de moda, a título de curiosidade, esta expressão entrou no Dicionário Oxford de Inglês, em 2010.

Se gosta de vestir o seu núcleo familiar de igual, e se também quer deixar entrar o "matchy-matchy" no seu armário, ainda vai a tempo de escolher o look perfeito. Pijamas, "ugly sweaters", roupa formal ou opções mais casuais: que não lhe faltem ideias para um Natal com estilo. Fique com algumas sugestões.