Com o objetivo de contradizer as tendências menos otimistas que temos vivido, nasceu o DOP, um espaço único que celebra o ADN dos designers nacionais.

Este espaço é nada mais, nada menos que uma loja situada no Museu da Moda e dos Têxteis, no World Of Wine, que fica no Porto.

Neste espaço de linhas simples, a moda nacional é o grande protagonista - cada designer tem um espaço dedicado às suas criações, contribuindo assim para um ambiente rico e global que transpira criatividade por todos os recantos.

O DOP, por agora, conta com o trabalho dos designers Anabela Baldaque; Carla Pontes; Daniela Barros; Estrelita Mendonça; Gonçalo Peixoto; Katty Xiomara; Luís Buchinho; Pé de Chumbo; Ricardo Andrez e Susana Bettencourt. No entanto, alguns destes nomes podem desaparecer e novos nomes poderão sempre surgir - dando espaço para novos designers fazerem parte deste projeto.