Sob o mote de criar uma peça de roupa que ambos autores da marca pudessem usar indiferenciadamente surgiu a ideia à criadora conteúdos digitais, Bárbara Inês e ao seu namorado Ricardo Branco, de criar camisas sem género com padrões irreverentes e que transparecessem um mood aventureiro.

Assim nasceu a a Two.Zero., uma nova marca made in Portugal, com camisas feitas de 100% viscose, produzidas em quantidades limitadas - para que o cliente Two.Zero se sinta único e especial enquanto usa as peças da marca.

Para complementar as camisas, lançaram também uma linha de acessórios centrada nos lenços, uma das grandes tendências de primavera/verão 2021.

Para alem dos lenços, na loja online da marca podemos encontrar também uma coleção de joalharia de Pilar do Rio, uma designer e amiga de infância de Bárbara que criou brincos, chokers e correias de telemóvel perfeitas para o irreverente cliente da Two.Zero.

A primeira coleção da marca, “Euphoria Collection”, já está disponível em www.twozeroworld.com. Os preços das camisas são 68€, os lenços (medium size) 20€ e os maiores 26€. As jóias variam entre os 20€ e os 45€.