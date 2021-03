–Deixe-se envolver pelos lenços

Longe já vão os dias em que o lenço era um acessório típico das mulheres de meia idade. O súbito aumento da popularidade desta peça, com a sua enorme presença nas redes sociais das influencers com mais estilo, o lenço ficou mais jovem que nunca.

Com padrões mais tradicionais, ou com novas reinterpretações que lhe conferem um aspeto rejuvenescido, a peça clássica que fazia parte da estética de designers como Gucci ou Hermès viu-se reinventada e com novas funções– seja um acessório de cabelo, um adorno de malas, ou como um crop-top (a forma mais trendy do momento, sem dúvida) as formas de utilizar um lenço têm-se mostrado infinitas.

Conheça as nossas sugestões de lenços e aproveite a versatilidade desta peça para criar vários looks.