–Este é o calçado de verão de 2021

Na mudança da estação sabemos que podemos sempre contar com novos modelos de sapatos, fruto das tendências que chegam com o bom tempo, para alegrar o nosso guarda-roupa. E este ano não vai ser exceção.

Na primavera/verão de 2021 vamos ver calçado que há muito que estava fora do radar das fashionistas - como as socas ou as sabrinas que regressaram década de 1970, devido à sua grande popularidade entre os designers. Também veremos menções honrosas aos sapatos mais trendy do verão passado que prometem voltar em força em 2021, como é o caso das sandálias de velcro ou os kitten heels (sapatos com salto muito baixo) que pouco se fizeram sentir em 2020, mas que prometem ser um estrondo este verão.

Conheça de seguida todas as novidades de calçado para estas estações quentes.

Chinelos

Socas

Kitten Heels

Sabrinas

Mocassins

Sandálias de velcro