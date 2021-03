Ter estilo é utilizar as roupas sem deixar que estas a utilizem a si, isto é, escolher as roupas que combinam consigo e utilizá-las com atitude. Não precisamos de ter sempre as roupas do último grito da moda que surgem nas redes sociais (e que desaparecem ao fim de um mês) para estarmos impecavelmente bem-vestidas. Na realidade, sobressair pelo estilo não tem nada a ver com seguir todas tendências e mais algumas, reduz-se apenas a pequenos truques que fazem com que a sua roupa lhe assente perfeitamente e combinem consigo.

O estilo é algo muito pessoal que em pouco ou nada se relaciona com a atualização semanal do guarda roupa. Por isso, conheça as nossas dicas de como utilizar as suas roupas, e acrescentar-lhes imenso estilo.

Coordenar cores

Crie uma mini-palete de cores para o seu outfit e mantenha-se dentro dela. Escolha dois ou três tons dentro da mesma cor e combine com uma cor neutra. Desta forma vai ter um look coeso, mas que em nada se torna aborrecido.

Matching set

Utilizar um coordenado é a forma mais rápida de parecer um autêntica fashionista. Seja um conjunto de top e cardigan de malha ou blazer com calças a condizer, esta dica é sempre um tiro certeiro.

Monocromático

Em caso de dúvida, utilize monocromático. Esta é a dica que nunca pode ser ignorada quando se fala em truques para ter estilo. Seja branco, preto ou qualquer outra cor no entretanto, um look 100% monocromático nunca deixa de estar na moda.

Casaco sobre os ombros

Há de reparar que as fashionistas nunca têm tempo para vestir o casaco como deve ser. Há algo em drapear o casaco sobre os ombros, sem o vestir, que faz o look infinitamente mais elegante. Experimente este truque a próxima vez que utilizar um blazer ou um blusão de cabedal.

Puxe a mala crossbody para a frente

As malas são o acessório mais importante do look. Se optar por uma mala crossbody, deve fazer questão que essa esteja bem visível. Puxe-a para a frente, para lhe dar um lugar de destaque no look para acrescentar interesse visual ao mesmo.