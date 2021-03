As tendências este ano não se limitam às novas peças de roupa, mas também à forma como as utiliza. Fazer novas e inesperadas combinações com peças que já tinha no seu guarda-roupa, é dar-lhes uma nova vida, aproveitando para estar dentro das tendências sem serem necessárias novas adições ao guarda-roupa. O styling apenas, tornou-se ponto fulcral da questão.

Aprenda estes truques que as fashionistas têm utilizado para criar looks trendy, e inspire-se para fazer o mesmo.

Vestido com calças

Experimente combinar um vestido, liso ou com padrões, por cima de uns jeans para um look híper-cool.

Camisa aberta

Utilize uma camisa de popelina aberta como se fosse um casaco leve, por cima de um crop top, para um look descontraído mas composto.

Pullover pelos ombros

Experimente colocar um pullover de malha por cima dos ombros para criar um look preppy, e se por acaso arrefecer, já está preparada!

Fatos com sandálias

Combinar fatos com sandálias rasas de pele é uma ideia improvável, mas as fashionistas têm adorado fazê-lo nesta primavera. Replique o look para tornar um conjunto de blazer e calças de fato infinitamente mais casual.