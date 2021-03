Ao fim de longos meses de espera, a primavera chegou e já estamos de olhos postos no verão, aguardando ansiosamente os dias mais quentes que combinam na perfeição com vestidos frescos e leves.

Se já anda a sonhar com as bainhas mais curtas e ombros “descapotáveis”, está na altura de começar a preparar os outfits para a estação mais desejável de todas. Este ano, as tendências não se limitam apenas a um formato - maxi, midi e curtos, vão todos estar em voga, com padrões ou lisos, simples ou românticos. Haverá certamente um vestido para cada gosto, o difícil vai ser escolher!

Conheça as nossas sugestões de vestidos para usar neste verão: