A Fashion Clinic acaba de chegar aquela que é um dos destinos portugueses mais procurados por portugueses e estrangeiros no verão: a Comporta.

O projeto de decoração foi entregue a Jacques Grange - que vive na região há cerca de 30 anos e conta com nomes de peso da indústria da moda e Hollywood no seu portefólio - e conseguiu transformar a moradia de três andares numa loja de estilo boémio e eclético onde se respira moda de uma ponta à outra.

O acesso a cada um dos pisos é feito por uma escadaria central - um dos traços do famoso designer de interiores francês - onde os clientes podem descobrir coleções de ready-to-wear para mulher e homem de marcas como Boglioli, Brunello Cucinelli, Johanna Ortiz, La DoubleJ, Sensi Studio, Zimmermann e Les Ottomans.

Uma das novidades deste espaço são os segmentos de home e lifestyle, assim como a pop-Up Dioriviera, onde os fashion lovers podem descobrir ao vivo e a cores algumas das criações mais recentes da maison Dior.

A Fashion Clinic Comporta está localizada no número 17 da Avenida 18 de Dezembro e está berta todos os dias entre as 10h00 e as 19h00, sendo que nos meses de julho e agosto encerra pelas 20h00.