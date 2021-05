A MyCloma lançou uma coleção de moda resultante do projeto de upcycling realizado em parceria com a Escola de Moda do Porto (EMP) como forma de combater o desperdício têxtil.

“Na MyCloma recebemos diariamente inúmeras peças de roupa que não podem ser vendidas pelo seu estado de degradação. Lançámos então o desafio aos alunos da EMP para, a partir destes tecidos que iriam para o lixo, criarem peças de roupa novas e aptas para serem vendidas”, disse Ana Monteiro, co-fundadora da plataforma online de venda de roupa em segunda mão.

Nasceu assim a coleção de upcycling criada pelos jovens alunos que, do material recebido, confecionaram peças únicas e exclusivas, resultando num trabalho personalizado de autor.

Para a EMP, esta paceria - que pretendia promover um contacto direto entre os seus formandos e as empresas - “foi uma mais-valia, não só pelo desafio da criação de peças únicas a partir de peças usadas e no final de vida, mas também pela consciência social e ambiental que ele despoletou nos nossos alunos, sensibilizando-os a olhar de uma maneira diferente para a segunda indústria mais poluente do mundo, que é a do vestuário”, disse a diretora da instituição, Matilde Rocha.

No seguimento da sua estratégia de responsabilidade social, o valor total da venda das peças - cujo valor varia entre os 75 e os 200 euros - será doado ao Grupo de Ação Social do Porto (GASPORTO).

Veja toda a coleção aqui.