Pretende mudar o seu estilo, a forma como se maquilha no seu dia a dida ou apostar uma renovação completa de guarda-roupa? Estas são algumas das possibilidades que o novo serviço de consultoria de imagem e personal shopper do Alegro Alfragide oferece aos seus clientes.

Disponível três dias por semana, o My Style vai ficar a cargo da stylist Inês Viana que irá auxiliar todos os interessados durante esta sessão de aconselhamento onde será possível perceber aquilo que melhor se adequa ao seu estilo, corpo, ocasião ou idade.

Para além de ser totalmente personalizado, é de destacar que este é um serviço 100% gratuito e que só pode ser usufruido mediante inscrição prévia.

O My Style vai estar a decorrer três vezes por semana - segundas e sextas das 17h às 22h e terças das 14h às 19h - no Alegro Alfragide.

Pode realizar a sua inscrição online ou junto do Balcão de Apoio ao Cliente do Centro (presencialmente ou via telefónica).