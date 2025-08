O castelo de Balmoral, na Escócia, uma das residências da família real usado principalmente nas férias de verão, foi obrigado a fechar devido à tempestade Floris que está a atingir várias regiões do Reino Unido.

A decisão foi conhecida esta segunda-feira, 4 de agosto, através das redes sociais do castelo.

"Balmoral estará fechada ao público hoje, segunda-feira, 4 de agosto, devido à tempestade Floris. Por favor, não viajem para a propriedade. Reembolsaremos os bilhetes da visita de hoje. Fiquem todos em segurança", pode ler-se no comunicado.

O rei Carlos III já se encontra na Escócia para o período de férias mas está noutra das suas casas na região já que Balmoral está aberto ao público até dia 10 de agosto. Assume-se, portando, que o monarca irá usufruir deste local a partir dessa data e outros membros da família real podem juntar-se a ele.

Os efeitos da tempestade Floris no Reino Unido

A tempestade Floris está a atravessar várias regiões do Reino Unido como Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, havendo alertas amarelos para essas zonas. Foram ainda cortados alguns serviços devido à chuva forte e vento. De acordo com o jornal 'The Guardian', na Escócia os ventos poderão atingir os 137 km/h.