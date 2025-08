Diz-se que o amor não escolhe idades e para estes casais de famosos portugueses não poderia ser mais verdade. Indiferentes a este fator, várias personalidades lutaram contra os preconceitos e hoje provam que a felicidade pode chegar em diversas fases da vida.

Fanny Rodrigues (33 anos) e Detchi (22 anos) - 11 anos de diferença

Fanny surpreendeu tudo e todos quando assumiu a sua nova paixão. A antiga apresentadora do 'Somos Portugal', na TVI, começou a namorar com Detchi, um músico de Viseu, há aproximadamente um mês. Os dois, inclusive, até já foram de férias juntos para Ibiza (juntamente com o filho da comunicadora, Diego).



José Raposo (62 anos) e Sara Barradas (34 anos) - 28 anos de diferença



O casal de atores apaixonou-se durante as gravações de uma novela, corria o ano de 2010, e desde então nunca mais se largaram. Em novembro de 2011 subiram ao altar e em março de 2019 deram as boas-vindas à filha em comum, a pequena Lua.

Cristina Ferreira (47 anos) e João Monteiro (31 anos) - 16 anos de diferença



Após anos solteira, eis que Cristina Ferreira encontrou finalmente o amor no final de 2023. A apresentadora começou a namorar com João Monteiro, irmão do antigo concorrente do 'Big Brother' Francisco Monteiro e até já fala em casamento.

Lídia Franco (81 anos) e António Esteves (66 anos) - 15 anos de diferença



Quando em 1991 assumiu o seu relacionamento com António Esteves, Lídia Franco ainda foi alertada por pessoas próximas sobre as intenções do então namorado. Contudo, o amor falou mais alto e os dois acabaram por casar.

"Nunca demos por essa diferença de idades, porque se déssemos não nos encaixávamos tão bem", realçou numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha este ano.

Duarte Gomes (39 anos) e Filipa Nascimento (29 anos) - 10 anos de diferença



Os dois atores deram o nó a 4 de setembro de 2021 numa romântica cerimónia em Sintra. Entretanto foram pais da pequena Amélia, de dois anos.

Carla Baía (53 anos) e Rahim Samcher (39 anos) - 14 anos de diferença



Carla Baía subiu ao altar pela segunda vez aos 47 anos, depois de encontrar novamente o amor ao lado de Rahim Samcher. Aos 51 anos foi mãe pela terceira vez com o nascimento do pequeno Noah.

Joana Machado Madeira (34 anos) e Eduardo Madeira (53 anos) - 19 anos de diferença



Casados há 11 anos, Joana e Eduardo Madeira não viram a diferença de idades como um impedimento para o seu amor. Em comum têm duas filhas: Leonor e Carolina.

Manuel Marques (50 anos) e Beatriz Barosa (28 anos) - 22 anos de diferença



O casal de atores apaixonou-se em 2021 e atualmente, segundo a imprensa cor-de-rosa, vive um momento difícil. Em causa está o processo judicial de que o ator foi alvo por parte da filha mais velha, Inês, que o acusou de violência doméstica. Contudo, o artista garantiu que tais rumores não correspondiam à verdade.

Fábia Rebordão (40 anos) e Jorge Fernando (68 anos) - 28 anos de diferença

"Quando comecei a namorar com ele, ele tinha 52 anos e eu 24 anos", revelou a fadista numa entrevista que deu a Daniel Oliveira. "Ele é mais velho do que a minha mãe e eu sou mais nova do que os filhos mais velhos [dele]. Nunca foi um problema e já estamos juntos há 16 anos”, completou.

Em comum têm uma filha, Maria Inês, de três anos.

Marco Horácio (51 anos) e Sara Biscaia (31 anos) - 20 anos de diferença



O comediante e a companheira assumiram o relacionamento em 2020 e casaram-se três anos mais tarde. Em 2022 tiveram uma filha, a pequena Maria Leonor.

Carlos Areia (81 anos) e Rosa Bela (33 anos) - 48 anos de diferença



Carlos Areia e Rosa Bela foram um dos casais mais fizeram correr tinta quando tornaram o seu amor público. Juntos há 16 anos, o casal de atores enfrentaram muitas críticas inicialmente. No entanto, o tempo acabou por provar que este amor era para perdurar. No passado dia 26 de julho deram o nó.

