Pelo ar jovial, imagem fresca e espírito jovem ninguém diria, mas a verdade é que estas famosas portuguesas já chegaram à meta dos 40 anos. Algumas fazem ainda este ano 41 anos, outras acabaram de chegar às 40 primaveras.

O que têm em comum Sofia Ribeiro, Filomena Cautela ou Luciana Abreu? Todas têm neste momento 40 anos de vida.

Curioso para saber quem são as restantes celebridades de quem falamos? Eis a lista completa.

Filomena Cautela

A atriz e apresentadora, que ganhou maior notoriedade após a participação na primeira temporada de 'Morangos Com Açúcar' (em 2004), nasceu a 16 de dezembro de 1984.

Filomena Cautela completou, por isso, 40 anos de vida no final do ano de 2024. Em dezembro deste ano chega às 41 primaveras.

Sofia Ribeiro

A atriz e modelo, que é atualmente um dos rostos da SIC, também começou a carreira na TVI na série 'Morangos Com Açúcar'. Fez parte da quarta temporada da série juvenil, tendo surgido durante as férias de verão dos icónicos alunos do colégio da Barra.

Sofia Ribeiro nasceu a 2 de outubro de 1984. Atualmente com 40 anos, a atriz chega aos 41 anos ainda este ano.

Vera Kolodzig

Foi em 1999 que fez a sua primeira participação como atriz na televisão portuguesa, na série de sucesso 'Médicos de Família' (da SIC). Porém, apenas no ano seguinte ganhou notoriedade entre o público. Corria o ano de 2000 quando Vera Kolodzig deu vida a Teresa Ávila na novela 'Jardins Proibidos' (da TVI).

A atriz, que foi casada com Diogo Amaral, com quem tem um filho em comum, nasceu a 22 de abril de 1985. Foi, por isso, há apenas três meses que Vera Kolodzig chegou aos 40 anos de vida.

Marta Melro

Tal como aconteceu com Filomena Cautela e Sofia Ribeiro, também o início de carreira de Marta Melro fica marcado pela série 'Morangos Com Açúcar'. A atriz entrou na segunda temporada da série da TVI.

Marta Melro nasceu a 8 de maio de 1985. Foi com uma festa de arromba, na qual reuniu os amigos, que a atriz celebrou este ano as 40 primaveras.

Sara Norte

Filha dos atores Vítor Norte e Carla Lupi, Sara Norte é a prova de que 'filho de peixe sabe nadar'. Foi ainda em criança, corria o ano de 1998, que deu provas do seu talento na série 'Médico de Família, da SIC.

Sara Norte nasceu a 8 de abril de 1985. A atriz completou 40 anos num ano especial, aquele em que oficializou a relação de anos com Vasco Vala. Os pombinhos casaram-se em maio de 2025.

Sara Prata

Foi com a personagem Becas, na terceira temporada de 'Morangos Com Açúcar', que ganhou notoriedade entre o público. Seguiram-se depois muitos outros projetos na TVI, que é a sua 'casa' desde 2006.

Sara Prata nasceu a 9 de agosto de 1984. A atriz completou 40 primaveras em 2024 e está agora a dias de chegar aos 41 anos.

Luciana Abreu

Foi o programa 'Ídolos' que deu a conhecer o seu talento para o canto, mas o sucesso chegou anos depois ao ser escolhida para dar vida à icónica Floribella. A novela da SIC dirigida ao público infantil esteve no ar entre 2006 e 2008.

Luciana Abreu nasceu a 25 de maio de 1985. A cantora, atriz e apresentadora chegou aos 40 anos este ano, agradecendo a Deus por ter-lhe "dado vida".

Melânia Gomes

Melânia Gomes descobriu a paixão pelo teatro aos quatro anos. Aos 18 deixou Viana do Castelo, onde cresceu, para rumar a Lisboa em busca do sonho.

Fez carreira no teatro até chegar à televisão a convite de Camilo de Oliveira, integrando o elenco de 'Camilo em Sarilhos'. Desde então são vários os projetos de ficção da SIC dos quais tem feito parte.

Melânia Gomes nasceu a 1 de outubro de 1984. A atriz, que tem atualmente 40 primaveras, completa 41 anos de vida em 2025.