O (alegado) romance de Pamela Anderson e Liam Neeson continua a dar muito que falar. Segundo o Page Six, os atores ainda "estão a tentar perceber" o seu relacionamento fora do grande ecrã.

Fontes revelaram a website que Anderson já teria interesse em Neeson antes mesmo das gravações do filme 'The Naked Gun', protagonizado por ambos, terem começado.

"Ela tem pensado em aproximar-se dele desde que foi escolhido para o filme", realçou a fonte. "É o Liam Neeson, c******. Ela sempre achou-o atraente e interessante", disse a mesma fonte.

"O que está a acontecer? Nem mesmo nós sabemos. Eles ainda estão a tentar perceber as coisas. Tem sido giro de se ver", continua.

"A Pamela é uma romântica", completou.

Como é que começaram os rumores de romance?

A química entre Pamela Anderson e Liam Neeson é inegável. Nos últimos dias, os artistas têm vindo a promover o filme em diversas apresentações, ocasiões nas quais não têm passado despercebidos.

Uma dessas ocasiões aconteceu em Londres. Na passadeira vermelha, Neeson não resistiu em dar uma beijoca no rosto de Pamela.

Numa entrevista que deu à revista People no ano passado, Neeson notou: "Primeiro de tudo, estou completamente apaixonado [ por Pamela Anderson]. É incrível trabalhar com ela. Não tenho elogios suficientes para ela, para ser honesto. Não há ego. Aparece e faz o trabalho dela. É muito divertida e é uma pessoa muito fácil para se trabalhar. Vai estar incrível no filme".

Por seu turno, Anderson disse que Neeson, de 73 anos, é "o perfeito cavalheiro". "Ele traz o melhor de ti… com respeito, generosidade e uma experiência profunda. Foi uma completa honra trabalhar com ele", completou.

Já em declarações ao Entertainment Weekly em maio, Pamela realçou: "A nossa química era clara desde o início. Temos o mais profundo respeito um pelo outro".

Recorde-se que esta segunda-feira, dia 28 de julho, os dois posaram na antestreia de 'The Naked Gun', em Nova Iorque, com os respetivos filhos.

Neeson é pai de Micheál Richardson, de 30 anos, e de Daniel Neeson, de 28, frutos do anterior casamento com Natasha Richardson. Já Pamela é mãe de Dylan Jagger Lee, de 27 anos, e Brandon Thomas Lee, de 29, que nasceram da relação terminada com Tommy Lee.

A mulher de Richardson morreu em 2009, depois de ter batido com a cabeça num acidente de ski. Já Pamela divorciou-se de Dan Hayhurst em 2022 (o seu quinto casamento). Anteriormente foi casada com Tommy Lee, Rick Salomon e Kid Rock.