Naomi Campbell tornou-se em 1998 na primeira modelo negra a aparecer na capa da Vogue francesa. Anos mais tarde, abre outra porta com uma exposição sobre a sua carreira no museu londrino "Victoria and Albert" (V&A).

Naomi Campbell durante o desfile de Dolce & Gabbana para a primavera/verão 2024 na Semana da Moda de Milão , Itália AFP or licensors