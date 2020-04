O Makeup Museum (Museu da Maquilhagem) anuncia uma campanha virtual de beleza entre gerações para incentivar as pessoas a conectarem-se com os entes queridos em torno da história da maquilhagem.

Esta campanha, chamada de "Generations Of Beauty" (Gerações de Beleza, em tradução livre), é um esforço para apoiar idosos, muitas vezes avós, que sofrem de solidão durante a pandemia do coronavírus.

Ao incentivar as gerações mais jovens a estimular conversas sobre memórias especiais relacionadas com a beleza, o Makeup Museum espera reunir os entes queridos, mantendo-se fiel à estreia oficial do museu na imersiva exposição "Pink Jungle: Makeup in America" dos anos 50. O Museu tem abertura prevista para maio deste ano, na cidade de Nova Iorque.

A campanha internacional de beleza teve início no dia 9 de abril na conta de Instagram do Makeup Museum (@MakeupMuseumOfficial) com uma conversa em vídeo entre a co-fundadora do museu, Caitlin Collins, e a sua avó, Maureen Denges.

O diálogo alegre destaca as memórias pessoais de beleza de Maureen Denges dos anos 50, juntamente com os produtos de beleza que ela adquiriu nesta década, como um requintado perfume e os pentes feitos à mão, entre outros itens exclusivos (como se pode ver na foto deste artigo).

"Ao iniciar estas conversas agora, podemos trazer uma sensação de conforto às gerações mais velhas que podem estar socialmente isoladas e a procurar uma forma de se ligarem durante este tempo incerto e assustador. Pode surpreender-se com o que se aprende", disse Caitlin Collins.

O Museu irá doar 1 dólar por cada comentário ou like nos posts com a hashtag #GenerationsOfBeauty no seu Instagram durante este mês (até um máximo de 10.000 dólares) à instituição Meals on Wheels, que oferece refeições nutritivas aos idosos em casa.

Os interessados em enviar o seu próprio vídeo (ou foto) de beleza intergeracional com um ente querido podem fazê-lo com uma descrição para o Makeup Museum através do email support@makeupmuseum.com.

O Q+A pode incluir os momentos de beleza mais memoráveis, marcas e produtos e ícones de beleza favoritos e muito mais.