Apesar de só ter 30 anos, já são muitos os cabelos brancos que exibe, mas Jan Stühmer não se preocupa minimamente com isso. O modelo, que é agenciado pela MGM Models, uma das maiores agências de manequim europeias, conquistou, há dois anos, o título de Mister Hamburgo 2018 e, como nessa altura já estava a começar a ficar grisalho, adotou como alcunha Mister Grey. No canal de YouTube que criou, que batizou com o mesmo nome, partilha os treinos que faz e as refeições saudáveis que costuma cozinhar em casa.

No entanto, aquilo que mais prazer lhe dá, são os vídeos que idealiza e, depois, grava para mostrar, de uma forma original e criativa, os looks que veste no quotidiano para inspirar os milhares de seguidores que tem nas redes sociais, como pode ver de seguida. Nalguns deles, Jan Stühmer acaba mesmo por sugerir poses aos admiradores, para além de partilhar algumas das imagens das produções fotográficas que faz regularmente. Também tem por hábito aconselhar suplementos alimentares aos fãs mais desportistas.