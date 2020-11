Lily-Rose Depp é o rosto da coleção Cruise 2020/21 da Chanel, que começa a chegar às lojas a partir de meados de novembro. A modelo e atriz franco-americana de 21 anos, que é filha do ator, produtor e instrumentista norte-americano Johnny Depp e da cantora, compositora e atriz francesa Vanessa Paradis, foi fotografada com algumas das novas criações da estilista Virginie Viard, diretora criativa da marca, pelo reputado fotógrafo gaulês Karim Sadli. A nova coleção integra 51 propostas.

Nas primeiras fotografias promocionais divulgadas pela Chanel, que pode ver de seguida, Lily-Rose Depp surge com um sutiã com pedraria com uma saia preta comprida com um cinto com pendentes com brilhantes, com um fato-saia-e-casaco cor de rosa com um top trabalhado e com uma camisola preta cropped com uma saia comprida com uma grande abertura lateral. "Sinto-me uma sortuda por fazer parte deste projeto e por ter podido fotografá-lo com um dos meus melhores amigos", assume a modelo.