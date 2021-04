Vivemos em pandemia há um ano. Lojas intermitentemente fechadas, coleções permanentemente embargadas, e o produto criativo à espera nas prateleiras. Dentro de cada produto, há mãos, corpos, mentes e ideias. Dentro de cada produto há um mundo que pode ser nosso. Assim, a Lisboa Fashion Week volta a ativar as suas duas propostas digitais de compras: o WONDER ROOM e a ferramenta de See Now, Buy Now, GOW PUBLIC.

De 15 a 18 de abril, o WONDER ROOM digital é a casa de 64 marcas. No site e na app da ModaLisboa, esta montra curada pela Associação ModaLisboa é construída de moda, acessórios e design de produto, bem como de criações de designers nacionais — tanto dos que fazem parte do calendário, como daqueles que não apresentarão coleção esta estação. Cada peça disponível encaminha o consumidor para a loja online do designer ou marca, onde se efetua a compra direta, reforçando a partilha e o tráfego dos pontos de venda dos criadores nacionais.

Também a parceria com a GOW PUBLIC é renovada na MODALISBOA COMUNIDADE. A revista digital socialmente interativa atualizou a sua ferramenta de See Now, Buy Now, que permite ao consumidor adquirir as peças reveladas por alguns dos designers momentos depois da apresentação em livestream das coleções. Basta aceder ao vídeo na página de cada designer nas plataformas digitais da Lisboa Fashion Week, onde os looks disponíveis para compra imediata estarão sinalizados — as peças são clicáveis, e reencaminham-no para a loja online, onde a compra poderá ser finalizada.

Para além de comunicar, divulgar, produzir conteúdo e construir pontes e networking entre todos os braços do setor, uma das grandes missões da ModaLisboa é incentivar o consumo responsável e informado de moda ética e sustentável. Só assim, através da compra, é que os designers, artesãos e empreendedores completam a sua visão criativa, e alimentam uma #Comunidade viva, brilhante e próspera.