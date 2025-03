Após um ano de ausência, Nuno Baltazar regressa à ModaLisboa com “Intermission” (intervalo em português), uma coleção que propõe uma reflexão sobre o estado do mundo. Para a temporada outono/inverno 2025/26, o designer português apostou numa cor que não se vê muito nas suas criações, o preto, e incorporou um acessório com um grande simbolismo e carga dramática: várias máscaras da artista Matilde Ramos.