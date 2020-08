“Para as nossas empresas foi muito importante, porque esta é uma feira onde é muito difícil entrar e onde duas das três empresas que participaram já queriam participar há muito tempo e, com isto da pandemia, foram saudadas pela coragem”, disse à agência Lusa o presidente da Associação Selectiva Moda, que com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) promoveu a participação nacional.

Segundo Manuel Serrão, a comitiva portuguesa – formada pelas marcas Baby Gi, Meia Pata e Peter Jo Kids - foi, “em termos de presença física, dos poucos estrangeiros” a participar nesta edição da Supreme Kids, já que a maior parte dos restantes expositores internacionais se fez representar pelos respetivos agentes alemães.

Por isso, salientou, "acabaram por ter um papel de destaque e criaram uma relação com a direção da feira que é uma mais-valia e que vai, de certeza, repercutir-se nas próximas edições”.

Naquela que foi “a primeira feira física em que o setor participou desde o estado de emergência”, o responsável da Selectiva Moda admite que “as expectativas passavam, sobretudo, por perceber se o mundo já estava preparado para este tipo de eventos”.

“Como [as expectativas] eram muito baixas, daquilo que falei com as empresas, foram superadas”, disse, admitindo que “a feira tinha menos expositores e menos visitantes do que é habitual, nalguns casos por imposição das autoridades e, noutros, porque as pessoas ainda estão receosas”.