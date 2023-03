Um Dia no Mercado vai levar até ao Península Boutique Center, no centro do Porto, cerca de 25 marcas portuguesas dedicadas de moda feminina, que decorre a 25 de março, das 10h30 às 19h.

“Queremos dedicar este evento a todas as mulheres especiais que nos visitam, e proporcionar-lhes um dia de compras único, com um atendimento personalizado e intimista”, afirma Catarina Rio, fundadora do evento, em comunicado.

Nesta edição vão estar presentes pela primeira vez as marcas Ana João Jewelry e Fez. Cosmes, Passion, Olivian, Kind of a Sweet e Joy estão de regresso. A entrada é gratuita.

Criado em 2014, o projeto Um Dia no Mercado nasceu da vontade da fundadora de “dar oportunidade às marcas de venderem as suas coleções ao público do Norte, uma vez que na altura não havia essa oferta nesta região do país”. A primeira edição do evento aconteceu em fevereiro desse ano, no Palácio do Freixo, reunindo pouco mais de duas dezenas de marcas e, desde então, já se realizaram mais de 50 edições.