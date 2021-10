Uma coleção pautada pela elegância intemporal dos clássicos, reinventada com o romantismo característico da marca.

A riqueza dos tecidos e a utilização de detalhes de inspiração vintage conferem um toque único às peças.

créditos: Misses White

Para melhor dar a conhecer o espírito que inspirou esta nova coleção, realiza-se este sábado, dia 09 de outubro, pelas 17 horas, um pré-lançamento físico da coleção, no mesmo cenário da sessão fotográfica e que não podia estar mais enquadrado no tema: O Armazém 93, na Rua de Miragaia, junto à Alfândega do Porto.

Será a altura ideal para os convidados conhecerem em detalhe cada um dos modelos e poderem sentir a forma irrepreensível da sua confeção.

créditos: Misses White

Mais uma vez surpreendem pelo uso da cor, que numa paleta cuidadosamente selecionada, nos transporta à época de ouro da moda europeia.