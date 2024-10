Confeccionadas em pele sintética com padrão de pitão, as malas Georgina destacam-se pelo seu estilo altamente diferenciado. A estampa, inspirada no padrão réptil, é uma das grandes tendências do momento e promete ser o verdadeiro toque de glamour e exclusividade seja qual for o look.

A nova mala é mais do que um simples acessório; é um testemunho do compromisso da marca para com o design e a funcionalidade. Disponível em dois modelos, estas malas adaptam-se às necessidades e preferências de quem acompanha as tendências da moda.

Para quem procura um formato clássico e intemporal, o modelo Girlfriend Satchel é a opção ideal. O design com alça superior permite usar a mala facilmente na mão ou no braço, adicionando um toque de elegância e confiança.

Girlfriend Satchel Modelo Girlfriend Satchel créditos: Divulgação

Alternativamente, o modelo Crossbody oferece um estilo mais casual e versátil, com linhas elegantes e uma base curva. Desenhada para ser usada ao ombro ou a tiracolo, permite manter os essenciais seguros com o seu fecho de correr no topo.

Crossbody Modelo Crossbody créditos: Divulgação

As peças estão disponíveis numa variedade de cores, desde os clássicos intemporais, como o preto e o castanho neutro, até aos tons mais vibrantes, como o azul petróleo e amarelo mostarda.

Esta coleção é mais um reforço do compromisso da Guess de empoderar os indivíduos pelo mundo fora a abraçar o seu estilo único de forma confiante e audaz. Com preços entre os 125 euros e 155 euros, estas malas estão disponíveis nas lojas oficiais da marca e na loja online.

Para além de dar nome a esta coleção,

Georgina é o rosto da campanha Holiday 2024 Georgina é o rosto da campanha Holiday 2024 créditos: Divulgação

.

Fotografada pela conceituada fotógrafa Nima Benati, a campanha apresenta Georgina numa série de looks, que captam na perfeição a combinação da sua personalidade mais radiante e empoderada com os valores característicos da marca, glamour, feminilidade intemporal e elegância.

Poderosa, sofisticada e com um estilo único, os destaques da campanha incluem fotografias de Georgina com algumas das peças-chave da coleção Holiday, onde o estampado animal, os acessórios e os casacões de inverno ganham ainda mais glamour. Um storytelling apresentado numa séria de imagens a cores e a preto e branco, que visa realçar o brilho magico desta estação.

Tendo já representado a marca em múltiplas campanhas, Georgina Rodriguez tornou-se numa figura icónica no mundo da moda e o epítome do ideal de feminilidade da Guess. A sua influência estende-se muito para além da passerelle, cativando fãs de todo o mundo na sua série de sucesso da Netflix I Am Georgina, onde na mais recente temporada é possível ver os bastidores da sessão fotográfica da Guess.