A Furla Metropolis serviu de inspiração para aquela que é a sua versão 2.0 e limitada: a Metropolis Remix. Mas esta é muito mais do que uma simples mala crossbody. A marca italiana aproveitou a Semana da Moda de Milão para lançar este modelo que tem um propósito muito especial: lutar contra a diferença de género na indústrial musical.

Numa perspetiva de mudança e de progresso, a Furla associou-se à She Is The Music, uma organização sem fins lucrativos fundada por Alicia Keys e que, ao longo dos anos, tem feito inúmeros esforços no sentido de aumentar a representatividade do sexo feminino nesta área através do lançamento de programas educacionais.

Assim, todos aqueles que comprarem uma Metropolis Remix entre 23 e 30 de setembro vão estar a contribuir para um mundo mais igualitário e inclusivo. Este modelo - limitado a 2022 unidades numeradas - vai estar à venda em exclusivo, na loja Furla Duomo em Milão e por cada venda realizada, o Furla Group compromete-se a doar à organização uma quantia igual.

Este modelo, que está disponível em dois tamanhos e oito cores diferentes, está à venda entre os 335 e os 395 euros.

Para mais informações, clique aqui.