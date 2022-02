“Metaphysical Colors” será o tema do evento de abertura da ModaLisboa Metaphysical, a 58ª edição da Lisboa Fashion Week, no próximo dia 9 de março, na icónica loja da marca no Chiado, em Lisboa.

Para esta ocasião, a ModaLisboa criará uma atmosfera color block e fará uma seleção de peças e looks da coleção PV22 da Benetton. A coleção PV22 da United Colors of Benetton centra-se na felicidade e na cor. Cortes essenciais, bons materiais, chique italiano.

Com respeito pelo planeta, graças ao projeto sustainable que utiliza apenas algodão orgânico, tecidos e poliéster reciclado e corantes minerais. As cores do verão Benetton são fortes e decisivas: fantásticos pantones rosa, verdes brilhantes, laranjas intensos, vermelhos pop. É uma moda prática, para usar na cidade e que pode ser usada também à beira-mar, nas férias, no barco.

créditos: Benetton

BENETTON PINK SELFIE ROOM NA MODALISBOA

O rosa é a cor das emoções, dos afetos, da compreensão, do companheirismo e do romance. É uma cor positiva que acalma a nossa energia emocional. Partindo deste pressuposto, a ModaLisboa escolheu uma das mais icónicas e especiais localizações da Factory Lisbon para a ativação da Benetton na Lisboa Fashion Week, de 11 a 13 de março.

A Benetton Pink Selfie Room ficará numa sala nobre, uma ala de grandes dimensões ocupada quase na totalidade por uma antiga máquina de bolachas, um dos poucos símbolos industriais que permanece intocado no Hub Criativo do Beato. A sala estará totalmente coberta pela cor rosa, criando um ambiente doce e leve e fazendo um convite explícito à diversão.

O Benetton Pink Selfie Room é o prolongamento do evento na loja do Chiado para o território ModaLisboa, alargando a experiência da cor a novos convidados e usando o seu poder para reforçar a identidade Benetton na Lisboa Fashion Week.

créditos: Benetton

UNITED COLORS OF BENETTON AWARD – SANGUE NOVO

Além da festa de abertura na loja do Chiado e da Pink Selfie Room no recinto da Lisboa Fashion Week, a Benetton também apoia o talento nacional com a criação do prémio United Colors of Benetton Award.

Filipe Cerejo, Ivan Hunga Garcia, Maria Clara, Maria Curado e Veehana são os finalistas a concurso para a fase final do Sangue Novo | Young Designers Competition.

O United Colors of Benetton Award vai ser atribuído pela audiência que pode fazer a sua votação na app da ModaLisboa (disponível para iOS e Android).