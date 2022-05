Mel Jordão tem-se destacado cada vez mais nas redes sociais pelos visuais arrojados e esta quinta-feira voltou a impressionar os seguidores.

A maquilhadora e companheira de Diogo Piçarra deu nas vistas com uns sapatos compensados - o modelo Medusa Aevitas da marca de luxo Versace - em cor de rosa choque.

"Digam olá e adeus a este sapatinho porque nunca mais vão sair do meu closet", escreveu ao partilhar imagens do look na sua página de Instagram.

Por fim, a maquilhadora referiu que os robustos sapatos são, inevitavelmente, bastante pesados.

