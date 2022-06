A digital influencer Mariana Machado partilhou com o SAPO Lifestyle como costuma escolher o seu look para os festivais de verão e as suas preferências de cabelo e maquilhagem para estes dias repletos de diversão e muita música.

Costumas procurar inspirações na hora de criar os teus looks festivaleiros? Se sim, quais são as tuas maiores referências de estilo nesta área? Estou sempre à procura de inspiração, seja para looks diários ou para produções mais elaboradas, essa rotina faz parte da minha vida. Em termos de referências, adoro a Leonie Hanne (@leoniehanne), é a melhor sempre. Qual a tua tendência de eleição para os festivais? Combat boots. Costumas preparar o teu look com algum tempo de antecedência? Adorava, mas infelizmente não. Gostas de adaptar o teu look ao mood de cada um dos dias do festival ou preferes manter-te sempre fiel ao teu estilo pessoal? Adapto mantendo o meu estilo, mas há festivais em que podemos ousar mais como, por exemplo, o Rock in Rio. Uma vez que estamos praticamente no verão, gostas de incorporar cor no teu look? Sou uma fã de cor, por isso torna-se praticamente impossível não utilizar cor nos meus looks o ano inteiro. Em termos de calçado, o que é que costumas privilegiar em festivais? Combat boots ou sandálias. Quais os teus acessórios de eleição? Acessórios para a cabeça. Quanto tempo demoras a fazer a tua maquilhagem para um dia de festival? Sensivelmente 30 minutos. Nesta época preferes apostar numa maquilhagem mais arrojada ou em algo mais minimalista? Mais arrojada. Glitter: sim ou não? Yessss. Uma vez que a exposição solar aumenta nestes dias em particular, tens alguns cuidados especiais com o teu rosto e corpo? Uso sempre protetor solar no rosto e corpo. Hidratação ao longo do dia. Tens o hábito de ir retocando a maquilhagem ao longo do dia? Só o batom. Em termos de penteados, gostas de sair da tua zona de conforto e apostar em algo mais divertido? Se sim, quais as tuas principais inspirações? Gosto de ir adotando algumas tendências, mas não sou radical. As tranças são tendência, fáceis e ficam sempre bem. És tu que fazes o teu próprio penteado ou preferes optar por algo profissional? Sou eu. Que produtos utilizar para preparar o teu cabelo contra o frizz e suor? Não tenho tendência a transpirar e ficar com o cabelo em frizz.