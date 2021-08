A OSLO, que é o acrónimo para Original Surf Living & Ocean, abriu a 29 de julho e ocupa 58,75 metros quadrados no Piso 0, junto à Praça Central.

Com roupas inspiradas neste estilo de vida e criadas a pensar em pessoas que adoram a natureza e vivem em simbiose com o mar, a marca portuguesa apresenta propostas para mulher, homem e criança.

Dos calções de banho às almofadas de praia, há muito para conhecer nesta loja.

OSLO

Desde 30 de julho que o centro comercial é a mais recente casa da Cortes de Lisboa. No Piso 0, a barbearia tornou-se o primeiro serviço do género no CascaiShopping, complementando a oferta do centro com uma variedade de serviços, desde cabelo a barba, passando pelos cuidados de pele para homem.

Cortes de Lisboa

Além disso, destaca-se pela aposta na arte urbana, já que todos espaços Cortes de Lisboa invocam elementos dos locais onde estão inseridos — e o CascaiShopping não é exceção. Neste caso, a barbearia contém desenhos feitos à mão relacionados com o surf, uma modalidade muito associada à cidade.

Até dia 8 de agosto, junto à Cortes de Lisboa, os visitantes vão poder apreciar o Carro de Corrida Cortes de Lisboa que marca frequentemente a sua presença em diversas provas competitivas no Autódromo do Estoril, como o Estoril Experience Day.