A Arte Nova Jewellery acaba de inaugurar a sua primeira loja própria, em plena Baixa do Porto, mais precisamente no nr. 110 da Rua Dr. Ricardo Jorge.

Criada em 2019, a marca portuguesa de joalharia contemporânea transita do universo digital para o espaço físico, com o objetivo de criar um showroom onde apresenta a coleção e promove eventos.

Segundo Carlos Barbosa, fundador da Arte Nova Jewellery, “mais do que o objetivo comercial, a nossa intenção é criar um espaço de interação e contato com os nossos públicos. Além do lançamento de novas coleções, a ideia é criar uma agenda dinâmica de eventos, em que juntamos outras marcas e parceiros”.

O novo espaço abre mesmo a tempo da época natalícia. “Era um objetivo já ambicionado há algum tempo. A pandemia atrasou os planos, mas não o sonho e a oportunidade de abrirmos uma loja surgiu no sítio e no tempo certo. Abrimos com o mote – “Time to sparkle”, porque acreditamos que é tempo de celebrar os momentos e as pessoas à nossa volta e não há nada que represente melhor isso que uma joia”, acrescenta Maria Dias, cofundadora da marca.

Com um toque feminino e inspiração nos elementos da natureza, as joias da Arte Nova distinguem-se pelo seu design singular, contudo, são os detalhes que despertam a atenção.

Maria Dias e Carlos Barbosa criaram a marca com o objetivo de trazer alguma frescura à tradicional ourivesaria portuguesa. Para Carlos Barbosa, a marca “pretende mostrar, precisamente, uma arte nova de fazer joalharia portuguesa, com peças de design contemporâneo, mas assente nas técnicas manuais e repletas de detalhe.”

A forte aposta no mercado internacional também é um foco da marca. Além de marcarem presença em vários eventos internacionais do setor da joalharia, já possuem pontos de venda em Londres, no Dubai e na China.