O outono chegou e a procura por sapatos mais resistentes aos elementos também. A Sanjo apresenta sugestões para esta nova estação, seguindo sempre o seu lema "new old brand”.

Desde os diversos materiais às cores mais outonais, são muitas as opções à escolha.

A nova coleção da marca portuguesa apresenta os clássicos modelos K100 e K200 em materiais como a Cordura e a Bombazine — perfeitos para o clássico tempo de outono.

Com toques vintage, remetentes para os anos 90, a Bombazine utilizada é "PETA-Approved Vegan". As sapatilhas em preto ou branco são muito versáteis, enquanto que as opções tricolor, Petrol e Kaki Gum são ideais para dar um toque mais colorido a qualquer look.

créditos: Sanjo

Para aqueles dias mais frios e chuvosos, os modelos em Burel — tecido resistente à água e feito em 100% lã natural — são a solução ideal.

créditos: Sanjo

Estão disponíveis em tons mais sóbrios, como o castanho, azul escuro e preto e, também, numa versão tricolor que promete alegrar os dias mais cinzentos.

créditos: Sanjo

Estes e outros modelos da Sanjo encontram-se disponíveis em Sanjo.pt.