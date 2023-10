O Designer Outlet Algarve acaba de adicionar uma nova marca de luxo ao seu portefólio de lojas. A Karl Lagerfeld - marca homónina fundada pelo falecido desginer Karl Lagerfeld - é a mais recente novidade a abrir portas no interior daquele que é o maior outlet premium da região sul.

"O designer de moda que dizia ter um “contrato vitalício” com a Chanel e a Fendi, partiu há quase quatro anos, deixando um dos legados mais memoráveis e marcantes da moda contemporânea. No entanto, a “Maison” Karl Lagerfeld continua a partilhar a visão icónica e a estética do seu fundador, fundidas com um espírito contemporâneo e virado para o futuro", pode ler-se no comunicado enviado.

Neste espaço comercial, que conta com 190 metros quadrados, os fãs da marca de luxo vão poder encontrar propostas de vestuário, calçado e acessórios toda a família naquele que é o ADN característico da marca: uma fusão entre o estilo parisiense e o rock-chic.

O Designer Outlet Algarve está localizado na Avenida Algarve, em Almancil, e funciona de segunda a domingo entre as 10h00 e as 23h00.