Já a sonhar com os dias de sol, sal e mar no seu habitat natural, a Cantê embarcou numa viagem de reconexão com as suas origens, redescobrindo o lugar onde tudo começou há 10 anos atrás: “Alma” é a sua nova coleção de swimwear, a qual inspirando-se na essência, liberdade e importância de estar presente, caracteriza-se como uma reinterpretação retro da cultura portuguesa.

Decidida a revelar as mais bonitas paisagens portuguesas nesta viagem de verão, a Cantê desafiou-se a transmitir a cultura do país nos seus modelos, mantendo sempre o seu espírito descontraído e jovem. Assim, à conjugação de padrões florais com cores alegres – das quais se destacam o lilás e o verde-menta – “Alma” acrescenta também um mix de estampas, entre as quais se destacam as geométricas, por se inspirarem nos azulejos portugueses.

Conheça a nova coleção de swimwear da Cantê, "Alma":

Já os tradicionais bordados adquirem um twist cool e são novidade nesta coleção, mas também são utilizadas novas texturas, de que é exemplo a waffle, materiais como o veludo e até mesmo detalhes como colchetes e fechos em cor, que diferenciam “Alma” das coleções anteriores.

E, uma vez que por muito que se queira, nem só de biquínis se faz o verão, a marca de swimwear portuguesa lança também uma linha de roupa mais alargada que terá, pela primeira vez, vestidos, saias, macacões e ainda conjuntos de partes de cima e calções leves e fluídos para usar dentro e fora das praias. Adicionalmente, à semelhança dos anos anteriores a marca disponibiliza também inúmeros acessórios para completar o look, sendo as práticas bolsas tiracolo, uma das grandes tendências da estação e protagonistas desta coleção.

As histórias e recordações deste primeiro capítulo da aventura de verão Cantê têm sabor a maracujá e deixam um rasto de areia escura no chão, uma vez que foi na Ilha da Madeira que as modelos Francisca Cerqueira Gomes, Constança Lima Mayer, Diana Roquette e Rita Mota viveram momentos de tranquilidade e genuína amizade, capturados pela lente do fotógrafo Filipe Neto.

Inteiramente produzida nacionalmente e utilizando, pela primeira vez, lycras recicladas, com o intuito de diminuir a sua pegada ecológica, a coleção “Alma” estará disponível na loja física e online a partir do dia 19 de março.