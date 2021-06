Com baixo impacto ambiental mas grande estilo, a Primark destaca-se por apresentar as primeiras mom jeans em algodão 100% orgânico e recicláveis.

Com corte de cintura subida e pernas afuniladas, estão disponíveis em duas cores - azul médio e cru - e foram tingidas com um corante derivado de resíduos vegetais. Para além disso esta nova gama de calças de ganga destaca-se pela certificação Cradle To Cradle® Ouro, uma medida mundialmente reconhecida de produtos seguros e mais sustentáveis com menor impacto nas pessoas e no planeta.

"A Primark tem orgulho de fazer parte do programa de produtos Cradle to Cradle Certified® para lançar os nossos jeans de fabricação mais sustentável até hoje. Esta nova coleção é um acréscimo pequeno, mas importante, à nossa linha Primark Cares e parte de nossa ambição geral de levar moda mais sustentável aos nossos clientes, sem desistir dos preços incríveis pelos quais somos famosos. Há muito mais por vir enquanto implementamos os nossos planos para os próximos meses", disse a diretora da marca, Lynne Walker, em comunicado.

Este novo lançamento é apenas um dos diversos produtos com o selo Primark Cares que incluem jeans feitos com algodão cultivado por agricultores treinados através do Programa Algodão Sustentável, bem como peças feitas com materiais reciclados nas coleções femininas, masculinas, infantis e casa, como roupas de banho, de desporto, sapatos, pijamas, lingerie, jeans e edredons.

Esta coleção já está disponível em lojas selecionadas em todo o mundo a partir de 21€.