Com o verão à porta, a marca de moda Capsula Organic Brand lança a sua nova coleção Freedom, que repleta de modelos femininos e intemporais, traz consigo os dias leves e felizes passados junto à praia, envoltos pela brisa do mar salgada que liberta e renova a alma.

Inspirada no poema “Liberdade” de Sophia de Mello Breyner, Freedom destaca-se por utilizar materiais naturais, de que é exemplo a pureza verdadeiramente genuína do linho e do algodão orgânico.

Assim, a coleção primavera-verão apresenta diversas peças românticas, nas quais a subtileza dos tons neutros e cores delicadas, conjugadas com cortes femininos, transmitem uma sensação de calma e bem-estar. Adaptando-se bem a várias ocasiões do dia a dia, a coleção de Capsula Organic Brand é composta por vestidos, saias curtas e midi e ainda por tops cropped, apostando em detalhes com motivos florais em bordado inglês.

Freedom foi fotografada na atmosfera serena da praia da Galé, em Melides, onde Francisca Cerqueira Gomes e Oksana Tkach desfrutaram de momentos bem passados, sob o olhar atento do fotógrafo Victor Hugo.

Criada em 2020, em contexto de pandemia, a Capsula Organic Brand pretende sensibilizar as pessoas a adotarem um estilo de vida mais consciente, responsável e inclusivo, disponibilizando produtos intemporais, que utilizam materiais conscientes e sustentáveis, confecionados em pequenas fábricas locais em Portugal,

Decidida a demonstrar as suas convicções sobre sustentabilidade, empoderamento feminino e inclusão através da moda, a nova coleção da Capsula Organic Brand está disponível no site da marca.