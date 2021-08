A marca de malas de luxo portuguesa OWNEVER lança uma linha de produtos de reparação e manutenção para que, qualquer pessoa, possa cuidar das suas malas e peças em pele, evitando o seu concerto ou desgaste prematuro.

Depois de abrir o seu serviço exclusivo de reparação para outras marcas de malas, como Chanel, Louis Vuitton, entre várias, a marca passa agora a oferecer uma linha de produtos de manutenção e reparação. Esta linha não foi apenas pensada para cuidar das carteiras da marca, mas também para ser utilizada em quaisquer malas de outras marcas.

“Antes de comprar reparar, e antes de reparar, cuidar”, é assim que a marca OWNEVER se refere relativamente a esta nova adição à sua linha. “Só assim é possível conservar uma mala da qual se gosta verdadeiramente: com manutenção e reparação. Adoro criar malas intemporais, mas também adoro poder dar vida às que já estão feitas. Desta forma posso ajudar as pessoas quem têm em casa as suas malas de pele paradas, a dar-lhes nova vida, e a evitarem uma reparação ou compra tão cedo.” afirma Eliana Barros fundadora da marca.

A linha de produtos de cuidado e reparação é composta por 3 produtos: Smooth Leather Cleaner criado para limpar peles, Leather Polisher Preto criado para reparar peles pretas, Leather Polisher Incolor criado para reparar peles de todas as cores.

Todos os produtos são à base de ingredientes naturais como água, cera de abelha e carnaúba, concebidos para limpar e dar hidratação a peças de pele, permitindo que durem mais tempo em melhores condições.