Todos nós sabemos que a vida é uma festa, e como qualquer festa, tem de dar o seu melhor.

Depois de quase dois anos de portas fechadas, qual é a melhor maneira de comemorar? Uma festa, sem dúvida!

Inspirado na década mais selvagem da história, não há como não pensar em festa sem pensar nos loucos anos 20, no glamour e no luxo a que esta época remete enfatizando a femme fatale.

"A década que emancipou todas as mulheres não podia ter sido melhor inspiração para nós, sobretudo a altura em que a moda foi completamente revolucionada", revela a marca.

Com formas orgânicas que remetem aos elementos reconhecíveis daquela época, pode usar puro luxo em volta do pescoço, mãos e orelhas. Como uma grande mulher disse uma vez, as pérolas são sempre apropriadas.

As peças desta coleção são desenvolvidas a partir de zircónias com um elegante acabamento polido que torna as peças ainda mais bonitas e apetecíveis.

A Mesh é uma marca de joalharia portuguesa fundada no Porto, por dois irmãos, João e Tiago Barbosa.