"Venus as a Boy" ("Vênus como um rapaz") é um sucesso da cantora islandesa dos anos 1990, uma época que inspira Tajer, mas sem lhe despertar nostalgia.

"'Venus as a boy' é um apelido que os meus amigos deram-me, fala de um homem que olha para a vida através da beleza", explicou à AFP este estilista em pleno auge, sobre quem se comentava há três anos que poderia se tornar diretor de coleções da Kenzo.

Tajer faz dos estampados berrantes, com flores, colunas gregas ou sanefas em estilo clássico a marca de seu estilo, mas não a única.

O estilista apresentou no grande Circo de Inverno de Paris vestidos justos de cocktail vermelho-sangue, smokings unissexo e blusas semitransparentes, coladas ao corpo, com pedras preciosas.

Destaque para o mini vestido preto, com delicada faixa de pedras encrustada na altura dos seios.

Ou para o mini vestido branco com capuz e sandálias da marca Ancient Greek Sandals, que colaboraram para esta coleção do estilista.

A Casablanca nasceu em 2018 de um lado como o produto da obsessão de Charaf Tajer com a arquitetura, disciplina que estudou, e do outro, devido à sua avidez pela vida noturna, após anos a gerir uma discoteca em Paris.

Dezenas de dançarinos sentados atrás da pista do circo onde os modelos desfilavam executaram uma coreografia engenhosa com as mãos, sob a direção de Sadeck Berrabah.

"Para nós, cada coleção é um guarda-roupa completo. A ideia é que do pijama ao smoking, tudo seja representado", explicou o criador.