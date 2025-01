Chama-se Isaga e é uma marca portuguesa que nasceu para conquistar o coração e armários de todas as mulheres apaixonadas por malas.

Pelo menos foi esse o objetivo que Sofia Lourinho, aficionada por este acessório desde criança, tinha em mente ao apostar na criação de uma linha dedicada aquela que, a seguir ao sapatos, é outra das perdições do sexo feminino.

Mais do que criar mais uma marca Made in Portugal, o objetivo foi aplicar o mesmo know-how, a mesma durabilidade e a mesma qualidade da pele e tecidos utilizados na confeção dos sapatos comercializados pela Sapataria do Carmo em outros produtos.

E assim foi criada a Isaga, que é uma homenagem às filhas gémeas da fundadora - Isabel e Gabriela - e que pretende dar resposta a todas as mulheres modernas e elegantes que procuram acessórios que não passem de moda, mas que, ainda assim, se distingam no meio da multidão.

“Os detalhes de qualidade são definitivamente o nosso valor central. Tudo o que fazemos tem como objetivo último cumprir com um critério de excelência que torna tudo aquilo que fazemos desejável, distinto e autêntico", refere Sofia Lourinho em comunicado sobre os valores deste projeto que começou a dar os primeiros passos em 2023.

Todas as malas são feitas à mão no atelier da icónica sapataria lisboeta que, desde o fim do ano passado, podemos descobrir nas montra dos seus três espaços comerciais. Seguindo o claim da marca - Designed em Lisboa, made for everywhere - cada modelo foi desenhado de forma a adaptar-se a diferentes estilos, ocasiões e necessidades.

A Augusta, com uma pele brilhante e alça comprida, é, a par da Ella, que oferece um formato estilo envelope, um dos bestsellers. Já a Judi e Paloma vão conquistar as adeptas de malas em pele com efeito croco, enquanto a Juli oferece uma pele lisa com a vantagem de ter duas alças.

Apesar de privilegiar sempre designs clássicos e intemporais, a marca tem a preocupação de incorporar detalhes que lhes confiram personalidade. Por exemplo, os modelos Vilde, Sophia e Isabela primam pelas suas pegas e alças em materiais como a madeira, resina e bamboo.

"Valorizamos a individualidade e o toque pessoal que cada artesão coloca nas nossas peças, fazendo com que cada uma delas seja uma obra de arte exclusiva", adianta a fundadora sobre as carteiras que estão disponíveis a partir dos 195 euros.

É ainda de destacar que os 10 modelos oferecem uma paleta de cores muito variada que tanto vai dos tons mais sóbrios, como o bordeaux, preto e camel, aos mais vibrantes, como é o caso do verde-lima, conhaque e amarelo.

A marca ISAGA está disponível em todas as lojas físicas da Sapataria do Carmo (Largo do Carmo, Chiado e Funchal) e online.