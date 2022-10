“Face aos milhões e milhões de mensagens que recebo todos os dias a perguntar como faço e de onde é a maquilhagem que eu uso, decidi facilitar a vida às minhas seguidoras e preparar com a Catrice um kit pronto a levar com tudo aquilo de que precisam porque eu sou assim, uma pessoa cheia de boa vontade. Fico muito contente por esta parceria, com uma marca que já utilizo há bastante tempo e não há como o resto das pessoas não ficarem também, dado que é tudo totalmente aprovado aqui pela tia Lena”, explica Madalena Abecasis, em comunicado.

E o que podemos encontrar nesta primeira edição da beauty box? Alguns dos mais icónicos produtos Catrice como o gloss de volume better than fake lips, a máscara lift up volume & lift à prova de água, o blush infusão de óleo cheek lover, o pó controlo de brilho all mate plus, o conjunto de pó de sobrancelhas à prova de água, o iluminador more than glow, a paleta de sombras PRO hint of mint, o pó bronzeador mate sun glow ou o lápis de lábios de volume.

Além destes produtos, há também uma surpresa no QR code desta box, com um tutorial de uma maquilhagem completa à própria Madalena feita pelo makeup artist Ely. A primeira caixa tem um custo de 44€.

O design foi totalmente pensado e desenhado por Madalena e reflete o seu gosto, bem como os produtos que foram escolhidos pela influenciadora. A linha Madalena Abecasis takes Catrice contempla três momentos (e três caixas) ao longo do ano: outono/inverno, Natal e primavera/verão. As caixas vão ter diferentes produtos, adequados a cada estação, e que podem ser aplicados em todos os tipos e tons de pele.

Os produtos de maquilhagem escolhidos pela influenciadora permitem também apostar num look mais básico ou ousado e adaptam-se perfeitamente a cada ocasião.

As caixas já estão disponíveis para venda no site e em lojas Wells selecionadas: Matosinhos, Colombo, Vasco da Gama, Leiria, Viseu, Madeira, Fórum Coimbra, Cascais, Minho Center, La Vie Caldas da Rainha, Seminário, Guimarães, Gaia Center, Beja, Évora, Amarante, Barreiro, Guia, Ferrara Plaza, Oeiras, Telheiras e Albufeira.