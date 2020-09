A coleção Kangol x H&M de 31 peças é inspirada no estilo da cantora britânica Mabel e apresenta peças clássicas e novas da Kangol, incluindo duas criadas em conjunto pela própria artista.

Mabel e a sua equipa aparecem na campanha, e a coleção terá uma apresentação de um videoclipe da conta de Instagram de Mabel, onde filtros exclusivos Kangol x H&M permitirão que todos possam ser uma estrela.

A coleção capta o espírito tanto da marca Kangol como da atitude de Mabel: fresco, autêntico e divertido.

É um guarda-roupa completo com tudo para o outono, desde puffer com capuz e puffers compridos, até casacos e sweaters com o logotipo Kangol.

A própria Mabel co-criou duas peças: uma versão streetwear de um vestido, completo com logotipo Kangol, e umas calças jogger da marca Kangol.

A coleção inclui ainda acessórios, como o famoso bucket hat da Kangol, assim como diversos estilos de malas, meias e scrunchies.

Kangol é uma marca lendária de streetwear, imediatamente reconhecida pelo seu logotipo "canguru". A marca inglesa, fundada na década de 1920, assim como os chapéus Kangol, tornaram-se uma parte essencial do estilo que evoluiu da cultura hip-hop dos anos 80 e 90.

Mabel é uma das estrelas mais requisitadas do mundo atualmente, com as suas música como Don't Call Me Up, Mad Love e Boyfriend a alcançarem milhões e milhões de fãs. Escreve as suas próprias canções e define o seu próprio estilo.

Kangol x H&M feat Mabel foi lançada a 17 de setembro na loja online, bem como em lojas H&M selecionadas.