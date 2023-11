Os Gremlins, que se tornaram um clássico de terror da década de 1980 e marcaram a infância e adolescência de diferentes gerações, chegam agora ao seu armário através da nova coleção cápsula PUMA x Gremlins Hoops.

As personagens peludas Gizmo e Stripe são os protagonistas desta linha tornada possível através de uma parceria entre a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e a marca desportiva alemã composta por vestuário e calçado, onde se destaca o modelo All-Pro Nitro disponível em castanho e em verde.

"As inconfundíveis sapatilhas são uma obra-prima visual, apresentando Gizmo num lado e Stripe no outro, que simbolizam a eterna batalha entre o bem e o mal. O design inclui vários detalhes, incluindo as duas cabeças na parte de trás do calçado que representam os dois personagens icónicos, destacados com cores incompatíveis que significam a dualidade da sua natureza", refere a marca em comunicado.

créditos: PUMA Divulgação

Para completar os seus looks, a marca tem ainda algumas peças de vestuário em onde poderá encontrar itens como t-shirts, sweatshirts com capuz e fato de treino.

A coleção PUMA x Gremlins Hoops Capsule vai ser lançada globalmente a 8 de dezembro e vai estar disponível online, nas lojas físicas e em distribuidores selecionados de todo o mundo.